Конвертация не состоялась

Арбитражный суд Татарстана отказал миноритарному акционеру «Казаньоргсинтеза» Александру Елшину, который пытался оспорить решение общего собрания акционеров, исключившего из устава положение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Истец приобрел более 1 млн привилегированных бумаг примерно за 30 млн руб., рассчитывая воспользоваться механизмом обмена: по данным Московской биржи, обыкновенные акции компании стоят около 68,6 руб., тогда как привилегированные — 17,3 руб., что потенциально давало почти четырехкратную прибыль. В компании настаивали, что реального права на конвертацию у владельцев «префов» никогда не существовало, поскольку порядок обмена не был утвержден. Эксперт считает, что шансы оспорить решение суда в апелляции остаются невысокими.

Суд отклонил иск миноритарного акционера к «Казаньоргсинтезу»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана отклонил иск акционера «Казаньоргсинтеза» Александра Елшина к компании. Истец оспаривал решение общего собрания акционеров от 30 июня 2025 года, в котором был исключен из устава пункт о конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

ПАО «Казаньоргсинтез» «Казаньоргсинтез» — казанское предприятие, входящее в структуру группы компаний «Сибур». Организация занимается производством высокопрочных пластиков, а также полиэтилена высокой и низкой плотности. В составе предприятия работают три завода. Ежегодно КОС выпускает более 1 млн тонн полиэтилена и поликарбоната.

В 2024 году Александр Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций за 30 млн рублей. По данным Московской биржи, обыкновенные акции компании стоят 68,6 рубля, привилегированные — 17,3 рубля. Это означало, что механизм конвертации позволял бы получить почти четырехкратную прибыль при обмене.

По мнению истца, исключение из устава пункта о конвертации нарушило его права как владельца привилегированных акций. В ходе заседаний представитель истца поддержал заявление об изменении исковых требований, указав, что уставом предусмотрен нефиксированный размер дивидендов, при этом задекларировано, что по привилегированным акциям выплата не может быть меньше, чем по обычным. Истец добавил основание для признания решения недействительным, пояснив, что предмет иска не меняется, а акционеров лишили права голоса и незаконно не допустили до голосования.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» подчеркнули, что у истцов никогда не было реального права на конвертацию. Хотя прежние редакции устава упоминали такую возможность, сам порядок конвертации ни разу не утверждался собранием акционеров.

На эту же правовую неопределенность указал Центробанк РФ, выступавший в деле третьим лицом и потребовавший либо утвердить процедуру конвертации, либо исключить соответствующую норму из устава. Во исполнение предписания регулятора общество на оспариваемом собрании приняло новую редакцию устава, устранив условие о конвертации. Позиции по спору сторон ЦБ не высказывал.

«Доводы истцов о том, что они имели право на участие в данном собрании, являются необоснованными. Ни условия выпуска принадлежащих им привилегированных акций, ни иные корпоративные документы общества никогда не предоставляли истцам права на конвертацию принадлежащих им привилегированных акций в обыкновенные. Соответственно, в связи с тем, что данное право у истцов отсутствовало, то и принимать участие в общем собрании акционеров по принятию новой редакции устава они были не вправе. Иск, указанных акционеров о признании общего собрания общества недействительным, является необоснованным», – ответили пресс-службе.

В итоге, суд посчитал, что решение общего собрания соответствует законодательству и уставу компании.

На вопросы «Ъ Волга-Урал» представитель миноритария Алексей Холод о решении суда отклонить иск отвечать отказался.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, шансы на отмену решения по данному делу в суде апелляционной инстанции не высоки.

«Практика по данной категории споров неоднозначна <…>. Данный кейс существенно отличается тем, что прошлая редакция устава предусматривала только возможность конвертации, при этом не содержала условий и порядка ее реализации. Следовательно, у владельцев привилегированных акций в принципе не существовало права на конвертацию. Исключение пункта о возможности конвертации в таком случае никак не влияет и не ограничивает права акционеров, которые имелись у них до проведения собрания»

Владислав Гейтс допустил, что суд первой инстанции в мотивировочной части решения теоретически может установить и признаки злоупотребления правом со стороны Александра Елшина, который, по мнению юриста, приобретал акции с единственной целью — их конвертации.

Влас Северин