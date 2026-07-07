Нижегородская область поднялась на третье место в РФ по внедрению БАС

Нижегородская область заняла третье место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиасистем (БАС), сообщили в областном правительстве. За год регион поднялся с 25-й строчки рейтинга Минпромторга РФ, отметил заместитель губернатора Егор Поляков.

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Основными критериями оценки в рейтинге господин Поляков назвал масштабы применения БАС в экономике, эффективность господдержки, уровень развития инфраструктуры, а также подготовку кадров. Гражданские беспилотники в Нижегородской области применяют в медицине, сельском хозяйстве и городской логистике. Научно-производственный центр БАС региона выпустил 2,5 тыс. БПЛА и свыше 2 тыс. ретрансляторов, уточнили в правительстве.

В 2025 году по программам повышения квалификации в сфере БАС в Нижегородской области подготовили свыше 1 тыс. специалистов, а участниками экспериментального правового режима стали более 40 организаций.

Как писал «Ъ-Приволжье», для тренировочных и учебных полетов беспилотников в Нижегородской области создали 18 специальных зон.

Владимир Зубарев