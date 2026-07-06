Спецзоны для учебных беспилотников создали в Нижегородской области

Для тренировочных и учебных полетов беспилотников в Нижегородской области создали 18 специальных зон, сообщили в областном правительстве. Они утверждены приказом Министерства транспорта РФ. Площадки расположены в Нижнем Новгороде, на Бору, в Выксе, Павлове, Княгинине, Воротынце, Кстовском и Балахнинском округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В специальных зонах разрешено проводить полеты БПЛА в выделенном воздушном пространстве. Это расширит возможности для подготовки специалистов в этой области, отмечается в сообщении.

В каждой зоне определены границы воздушного пространства, высота полетов и режим работы. Максимальная высота полетов варьируется от 50 до 150 м, радиус зон достигает одного километра. Полеты будут проводиться в определенное время без предварительного согласования.

Владимир Зубарев