В Курской области ищут подрядчика для ремонта пяти дорог за 523 млн рублей

Областное казенное учреждение (ОКУ) «Курскавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильных дорог в Пристенском, Курчатовском и Солнцевском районах. Начальная цена контракта — 522,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках исполнения контракта подрядчику предстоит отремонтировать пять дорожных участков в Курской области. На них подрядчик должен устроить асфальтобетонное покрытие, обочины, восстановить водопропускные трубы и съезды, заменить дорожные знаки и нанести разметку. В Пристенском районе будет приведена в порядок трасса «Обоянь — Солнцево — Мантурово» на отрезке до села Ракитинка протяженностью 4 км. Там же запланирован ремонт дороги «Пристень — Средняя Ольшанка» длиной 10,5 км. В Курчатовском районе предстоит обновить участок трассы «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной» от деревни Николаевки через деревню Ширково и село Макаровка до города Льгова (1,7 км). В Солнцевском районе отремонтируют еще один отрезок дороги «Обоянь — Солнцево — Мантурово» от села Плоское до села Красниково. Его протяженность составит 2,4 км. Отдельно предстоит реконструировать участок «Обоянь — Солнцево — Мантурово» в границах Пристенского и Солнцевского районов длиной 6,4 км.

Источник финансирования — областной бюджет. Контракт необходимо исполнить до 21 декабря.

Заявки на торги принимаются до 20 июля, итоги подведут 22-го.

На прошлой неделе стало известно о заключении контракта между ОКУ «Курскавтодор» и АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» на ремонт дорог в Дмитриевском и Конышевском районах. Стоимость соглашения составила 328,5 млн при начальной цене 425 млн руб. Общая протяженность ремонтируемых участков — 18,4 км.

Кабира Гасанова