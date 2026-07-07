«Черниговская набережная» потратит 3 млн рублей восполнение водных биоресурсов

Более 3,1 млн руб. потратят на искусственное воспроизводство водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Договор на проведение работ заключило ООО «Черниговская набережная» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области), указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Реконструкцию Черниговской набережной проводят с 2023 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 млрд руб. Благоустраивать территорию должен «Статус» (Glorax), который в рамках проекта комплексного развития территории строит там жилой комплекс.

Галина Шамберина