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«Черниговская набережная» потратит 3 млн рублей восполнение водных биоресурсов

Более 3,1 млн руб. потратят на искусственное воспроизводство водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Договор на проведение работ заключило ООО «Черниговская набережная» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области), указано на сайте госзакупок.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Реконструкцию Черниговской набережной проводят с 2023 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 млрд руб. Благоустраивать территорию должен «Статус» (Glorax), который в рамках проекта комплексного развития территории строит там жилой комплекс.

Галина Шамберина