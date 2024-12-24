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Берегоукрепление на улице Черниговской потребовало корректировки

Проект берегоукрепления на набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде потребовал корректировки. Заместитель губернатора Сергей Морозов на пресс-конференции 24 декабря рассказал, что на текущий момент работы выполнили примерно на 80%.

Берегоукрепительные работы на набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Берегоукрепительные работы на набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области

Берегоукрепительные работы на набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области

По словам чиновника, само благоустройство набережной будет идти «несколько дольше», чем планировали. Проект потребовал изменений, так как на площадке столкнулись с большим объемом бутового камня, из-за чего сейчас проводят дополнительные изыскания. Кроме технологии, пришлось менять и материалы, так как предусмотренный изначально шпунт Ларсена с 2022 года подорожал в несколько раз, из-за чего весь проект получил миллиардное удорожание. Вместо него планируют использовать бетонный шпунт, который уже применили на набережной в Городце, и получилось «достаточно симпатично». К тому же, подчеркнул Сергей Морозов, его производят нижегородские заводы, на них уже разместили заказ.

Благоустройство набережной планируют начать с 2025 года на территории, где Glorax строит жилой комплекс. Срок благоустройства всей набережной Сергей Морозов не уточнил. На укрепление 3 км берега и склонов от Канавинского до Молитивского моста в текущих ценах требуется 10,8 млрд руб., из них 7,3 млрд уже одобрено в виде инфраструктурных бюджетных кредитов.

Он напомнил также, что в рамках обновления Черниговской набережной запланирована и реконструкция водозаборной станции — объекта культурного наследия, там рассчитывают создать культурный центр. Начать работы планируют с 2025 года, на них уйдет не менее трех лет.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», берегоукрепление набережной ведет принадлежащее Корпорации развития Нижегородской области ООО «Черниговская набережная». В августе 2024 года проект получил отрицательное заключение госэкспертизы.

Ирина Швецова

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