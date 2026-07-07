Мелиорация на мели

Апелляционный суд отказал во взыскании 326 млн руб. субсидий с обанкротившегося ООО «СП Орошаемое», оставив в силе решение волгоградского суда о включении в реестр кредиторов только 64,3 млн руб. Суд счел, что отчетность за будущие годы не может быть основанием для полного возврата средств, но признал, что часть субсидии за 2026–2027 годы подлежит возврату, поскольку предприятие в процедуре банкротства вряд ли сможет выполнить планы по урожаю. Соучредитель компании и владелец контрагента ранее фигурировали в уголовном деле о мошенничестве при получении бюджетных средств на мелиорацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет сельского хозяйства Волгоградской области потребовал с «Орошаемого» 326,7 млн рублей

Фото: Яндекс Карты Комитет сельского хозяйства Волгоградской области потребовал с «Орошаемого» 326,7 млн рублей

Фото: Яндекс Карты

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд не стал взыскивать 326 млн руб. субсидии с банкротящегося ООО «Сельхозпредприятие „Орошаемое“» по заявлению комитета сельского хозяйства Волгоградской области. Решение опубликовано 3 июля. Апелляция подтвердила определение первой инстанции, включившей в реестр кредиторов лишь часть требований комитета, на сумму 64,3 млн руб.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области признал ООО «СП „Орошаемое“» банкротом по собственному иску от февраля того же. И.о. конкурсного управляющего назначена Светлана Уханова. Банкротство было начато из-за задолженности в размере 1,75 млрд руб. перед 14 кредиторами, среди которых АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ООО «Финагротех», АО «Юникредитбанк». В октябре прошлого года тот же апелляционный суд подтвердил долг предприятия в 618 млн руб. перед «Альфа-Банком».

Пока дело рассматривал суд первой инстанции учредителя «СП „Орошаемое“» Евгения Акутнева и владельца ООО «Финагротех» Виктора Черячукина заподозрили в мошенничестве на сумму более 600 млн руб. при получении субсидий на мелиорацию земель в Среднеахтубинском районе (ч. 4 ст. 159 и ст. 199.2 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году бизнесмены взяли кредиты на 500 млн руб. под залог имущества на 90 млн руб., обязавшись погасить их за счет будущей субсидии, но вернули лишь чуть более 3 млн руб., а затем, получив еще 254 млн руб. из бюджета, направили их на погашение кредитов, игнорируя налоговую задолженность, что привело к банкротству предприятия «Орошаемое».

ООО «СП Орошаемое» зарегистрировали в Волгограде в 2018 году. Предприятие выращивало зерновые, бобовые и масличные культуры. Компания принадлежит Татьяне Черячукиной и Евгению Акутневу. На конец 2025 года в компании работали 40 сотрудников, а годом ранее — 33. Средняя зарплата упала с 47,5 тыс. до 16,4 тыс. руб. С 2018 по 2024 год компания показывала рост выручки. 2025 год предприятие завершило с оборотом 114 млн руб. и чистыми убытками в 86 млн руб. В отношении компании открыто четыре исполнительных производства на 160 тыс. руб. Согласно порталу «Федресурс», конкурсный управляющий оспаривает сделки на общую сумму более 203 млн руб. с ПАО «Росбанк», ООО «Финагро Трейд» и ООО «Финагротех». В июне этого года сделка с «Финагро Трейд» на 12 млн руб. была признана недействительной. Также с апреля этого года компания расторгает договоры лизинга спецтехники.

Комитет сельского хозяйства обратился с требованием включить в реестр 326,7 млн руб. Эта сумма сложилась из двух соглашений о предоставлении субсидий на мелиорацию земель. Первое, от мая 2023 года, предусматривало субсидию на 72,7 млн руб., второе, от декабря 2024 года, на 254 млн руб. Средства выделялись на возмещение затрат по строительству и реконструкции оросительных систем.

По условиям соглашений «СП „Орошаемое“» было обязано в течение трех лет после реализации проекта достигать плановых показателей производства сельхозпродукции и ежегодно отчитываться об их выполнении. Из определения следует, что по первому соглашению предприятию с 2024-го по 2026 год требовалось собрать по 3,2 тыс. тонн урожая, по второму — с 2025-го по 2027 год — по 7,5 тыс. тонн. По условиям соглашений, за нарушение обязательств компания должна либо полностью вернуть субсидию в полном объеме, либо частично.

Комитет настаивал на возврате всей суммы, ссылаясь на нормы закона о банкротстве, согласно которым введение процедуры банкротства влечет наступление срока исполнения всех обязательств должника. По доводам чиновников, обязанность предприятия отчитаться за 2026 и 2027 годы уже наступила, а поскольку отчет не может быть представлен, это приравнивается к его непредставлению, что и дает основание для полного возврата средств, указано в акте суда.

Арбитражный суд Волгоградской области с этим доводом не согласился, решение поддержала и апелляция. Судьи сошлись во мнении, что обязанность по отчетности имеет вспомогательный характер и приобретает смысл только в связке с фактическим достижением показателей производства. «Должник мог бы составить в настоящее время все необходимые отчеты за 2026 и 2027 годы и представить их заявителю с нулевыми показателями, тем самым формально исполнив обязательство, неисполнение которого заявитель положил в основу своих требований. Между тем, совершение этих действий, которые формально лишили бы заявителя права ссылаться на неисполнение должником обязанности, не имеет ни правового, ни логического смысла», — заключил суд.

Однако суд признал обоснованным требование о возврате части субсидии за 2026–2027 годы, поскольку должник находится в ликвидации и не сможет выполнить плановые объемы производства. В эту сумму вошли 7,3 млн руб. по первому соглашению, а также 25,4 млн руб. за 2026 год и 25,4 млн руб. за 2027 год по второму. Дополнительно в реестр включено 6,2 млн руб. по первому соглашению за 2024 год — эту задолженность должник не оспаривал.

Суд также отметил, что комитет мог заранее предусмотреть банкротство как основание для полного возврата субсидий, но не сделал этого, а возврат всей суммы — крайняя мера, требующая доказательств недобросовестности, которых в суд не представили. При этом чиновники вправе обратиться с заявлением о пересмотре судебного акта, если в дальнейшем будет установлен факт нецелевого использования субсидий.

Представитель и.о. конкурсного управляющего и залоговый кредитор ИП Бондарев Р.В. возражали против требований, представив договоры на поставку семян и удобрений в подтверждение подготовки к посевной, и настаивали на исключении спорной суммы из реестра.

По данным ЕФРСБ за февраль 2026 года, в залоге господина Бондарева находились 13 объектов сельхозпредприятия «Орошаемое», среди которых земельные участки, здание, мелиоративные системы на общую сумму 686 млн руб. Общая сумма активов, находящихся в залоге у других кредиторов, составила около 1,2 млрд руб.

Нина Шевченко