После пожара около ТЦ «Три Кита» возбудили уголовное дело
СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку после возгорания торгово-строительных рядов около ТЦ «Три Кита». Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину пожара.
Напомним, возгорание в торговых павильонах на ул. Пойма произошло утром 7 июля. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.