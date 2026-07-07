После пожара около ТЦ «Три Кита» возбудили уголовное дело

СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку после возгорания торгово-строительных рядов около ТЦ «Три Кита». Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину пожара.

Напомним, возгорание в торговых павильонах на ул. Пойма произошло утром 7 июля. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.