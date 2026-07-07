Росимущество продает банный комплекс, принадлежавший челябинской ОПГ

ПСБ объявил аукцион по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Оргмедкорпорация», управляющего банным комплексом «Акватория» в Челябинске. Начальная стоимость актива установлена в размере 28,89 млн руб, информация размещена на портале «Торги России». Ранее банный комплекс принадлежал преступному объединению «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России).

Согласно данным аукциона, шаг торгов составит 288,9 тыс. руб., размер задатка для участия — 2,88 млн руб. Банный комплекс общей площадью 870,5 кв. м расположен на первом этаже жилого дома по улице Василевского в микрорайоне Сельмаш. В состав актива входят шесть залов с саунами и бассейнами, четыре бара и комнаты отдыха.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», активы ООО «Оргмедкорпорация» вместе с другим имуществом группы «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) были арестованы осенью 2025 года решением Советского районного суда Челябинска. Позже, по иску Генпрокуратуры РФ, имущество перешло в доход государства. По версии надзорного ведомства, участники группы придерживались идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). Лидеры ОПГ Александр Махонин (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения) и Андрей Махонин (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения) задержаны по обвинению в организации преступного сообщества.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Оргмедкорпорация» зарегистрировано в Челябинске в 1997 году, специализируется на физкультурно-оздоровительной деятельности. Выручка микропредприятия со штатом шесть человек по итогам 2025 года составила 8,77 млн руб., чистая прибыль — 453 тыс. руб.