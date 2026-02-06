В Челябинске у запрещенной группы «Махонинские» изъяли активы на 1,3 млрд рублей

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества участников объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) общей стоимостью 1,3 млрд руб. Решение принято 6 февраля, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Рассмотрение дела проходило в закрытом заседании. По данным «Ъ», Генпрокуратура во втором иске к братьям Александру и Андрею Махониным, их родственниками и окружению просила расширить список участников организации «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и изъять 76 объектов недвижимости, акции и доли семи компаний, семь автомобилей, а также предметы роскоши и оружие. Всего в административном деле было 37 ответчиков, в том числе 31 физическое лицо, ООО «Бис», «Премиум», «Приз», ЗАО «Уральский самоцвет» и ПКФ «Тракторострой», управлявшее клубом «Галактика развлечений» ООО «Реси».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ, признав «Махонинских» экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ. В доход государства тогда было обращено имущество участников группы общей стоимостью 5,2 млрд руб. 28 января решение первой инстанции утвердил Челябинский областной суд.

В Генпрокуратуре считают, что «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). Александра Махонина задержали сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Александр Махонин находится под домашним арестом. Андрей Махонин — в розыске.