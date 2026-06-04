«Красное Сормово» увеличит мощности до 20 судов в год после модернизации

Нижегородская верфь «Красное Сормово» планирует увеличить объем выпуска судов с шести до 20 в год и сократить время строительства с 225 до 108 дней по итогам модернизации, программу которой представил в Нижнем Новгороде главный инженер завода Станислав Макаров. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Верфь капитально отремонтирует инфраструктуру, откажется от термической резки в пользу машин лазерной резки и внедрит роботизированные линии резки профиля и сварки узлов судового набора, отмечается в сообщении. Также завод планирует построить совмещенную камеру очистки и окраски, купить самоходный транспортер секций и реконструировать достроечные набережные.

Ранее ОСК анонсировала обновление слипа на «Красном Сормове». Слип модернизируют впервые с середины XX века.

Как писал «Ъ-Приволжье», программа модернизации верфи оценивалась в 7,5 млрд руб. «Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В 2026 году акционеры решили увеличить уставный капитал предприятия на 11,9 млрд руб.

Владимир Зубарев