На Ямале с начала года сдали 27 новых домов

С начала 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в эксплуатацию сдали более 1,3 тыс. квартир, было введено 27 многоквартирных домов и 207 индивидуальных, сообщили в окружном правительстве. Всего за полгода было сдано 100 тыс. кв. м, что составляет более 52% плана на год, установленного перед округом Минстроем России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В прошлом году больше всего жилья построили в Новом Уренгое — 26,4 тыс. кв. м. За ним по объему следует Губкинский с 22,7 тыс. кв. м, третье место занял Тазовский, где построили 15,7 тыс. кв. м жилья. Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка реализуются в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Салехарде. Сейчас в стадии строительства на Ямале 243 многоквартирных дома: это около 15 тыс. квартир, 749 тыс. кв. м жилья.

Рекордсменом по количеству строящихся домов является Салехард: в данный момент в городе возводят 64 дома. В Обдорском микрорайоне продолжается заселение самого большого ЖК в ЯНАО: там уже живут более 800 семей. В преддверии Дня семьи, любви и верности ключи получили еще 12 семей — их новоселам вручил губернатор. «Переезд в новый дом – важнейшее событие для каждой семьи. Тем более, если это переезд из ветхого старого жилья в новые комфортабельные квартиры. Обдорский — самый быстрорастущий район нашей окружной столицы, неподалеку строится новый детский сад, рядом будет самая большая в городе школа. Уверен, что для салехардцев, в том числе самых маленьких, это будет хорошее место для жизни»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина