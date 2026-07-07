Воронежский суд взыскал с продавца 40 тысяч за товар с Львенком и Черепахой

Новоусманский районный суд Воронежской области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав с некоего Александра Корчагина. Он администрировал сайт, на котором продавал товар с изображениями, похожими на рисунки персонажей Львенок и Черепаха из анимационного фильма «Как львенок и черепаха пели песню». С ответчика взыскали 40 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, с Корчагина взыскано 20 000 руб. за незаконное использование товарных знаков и столько же — за воспроизведение охраняемых авторским правом персонажей. В доказательство истцы приложили заверенные скриншоты страниц сайта, копии свидетельств на товарные знаки, а также видеозапись правонарушения. Решение суда вынесено заочно. Оно пока не вступило в законную силу.

В апреле стало известно, что Железногорский городской суд Курской области взыскал с местного жителя по 50 000 руб. в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм»» и ООО «Союзмультфильм». Основанием для такого решения стала продажа ответчиком воздушных шаров в виде Чебурашки и крокодила Гены без заключения лицензионного договора.

Кабира Гасанова