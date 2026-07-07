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Пензенская пенсионерка получила условный срок за перевод денег нежелательной организации

Суд в Пензе приговорил 69-летнюю пенсионерку к условному сроку за переводы денег иностранной НПО. Женщину признали виновной в финансировании нежелательной на территории РФ организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Пензенская пенсионерка осуждена за переводы НПО

Пензенская пенсионерка осуждена за переводы НПО

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Пензенская пенсионерка осуждена за переводы НПО

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным суда, осужденная с декабря 2022-го по май 2023 года перевела на счет иностранной неправительственной организации 19,2 тыс. руб. В апреле 2026 года суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно и двухгодичный испытательный срок. Защита обжаловала приговор.

Апелляция не удовлетворила жалобу осужденной. Приговор вступил в законную силу.

Марина Окорокова