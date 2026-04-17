Суд в Пензе дал жительнице условный срок за финансирование запрещенной НПО

Жительница Пензы получила условный срок за переводы денег нежелательной в России организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с декабря 2022-го по май 2023-го пензячка перечисляла деньги иностранной неправительственной организации, запрещенной в России. Средства уходили жителю другого региона, имевшему отношение к этой структуре.

Суд приговорил ее к двум годам условно с таким же испытательным сроком. Оперативное сопровождение вело УФСБ России по Пензенской области.

Нина Шевченко