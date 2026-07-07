Кандидат от ЛДПР в Хакасии подал документы для участия в выборах в Госдуму

Координатор регионального отделения ЛДПР в Республике Хакасия Михаил Молчанов подал в избирательную комиссию региона документы о намерении участвовать в выборах депутата Госдумы РФ в Хакасском одномандатном округе №40. Об этом политик сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Господин Молчанов является депутатом верховного совета. В республиканском парламенте он возглавляет партийную фракцию из двух человек. В 2023 году либерал-демократ участвовал в выборах главы Хакасии и занял второе место, набрав 14,33% голосов.

Как писал «Ъ-Сибирь», первым документы в избирком подал военный врач, участник СВО Игорь Арчимаев. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Валерий Лавский