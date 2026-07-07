Завершено расследование уголовного дела о диверсии в тамбовском Мичуринске

Прокуратура Тамбовской области направила в областной суд уголовное дело 23-летнего жителя Мичуринска, обвиняемого в диверсии (п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и подготовке к ней (ч. 1 ст. 30; п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

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Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по региону. По версии следствия, в 2025 году фигуранта «путем обмана склонили к совершению диверсий» в Тамбовской области. Для этого ему передали координаты объектов энергетической инфраструктуры и поставили задачу по их повреждению. Довести задуманное до конца мужчина не смог, так как был задержан силовиками.

В мае Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в отношении сотрудников Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области. Россиянину 1980 года рождения назначили 22 года лишения свободы и штраф в 1 млн руб.

Алина Морозова