«Русал» объявил поиск подрядчика для строительства прокатного завода в Хакасии

АО «Русал Саянал» объявило закупку на выполнение второго этапа строительства литейно-прокатного завода по производству холоднокатаной ленты и фольги в городе Саяногорске Республики Хакасия. Начальная стоимость контракта составляет 11 млрд руб., следует из материалов портала «Тендерпро». Заявки на участие принимаются до 14 июля, работы необходимо выполнить до 1 февраля 2030 года.

Тендер на выполнение первого этапа строительных работ был объявлен 15 июня, его стоимость также составила 11 млрд руб. Согласно проектной документации, строительная площадка будущего завода «Русал Саянал-2» расположена на сопредельной с промплощадкой «Русал Саянал-1» территории. Комплекс планируется возвести в четыре этапа. В перечень возводимых объектов входят производственный корпус, административно-бытовой корпус, модульная компрессорная станция, склад готовой продукции, станция хранения парафина, помещение для хранения алюминия и пр.

На время строительных работ вблизи предприятия будет обустроен вахтовый поселок на 229 сотрудников.

Ранее министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун сообщил, что строительство завода начнется во второй половине 2026 года. По его данным, объем инвестиций в проект составит 23,3 млрд руб. Мощность завода запланирована в объеме около 36 тыс. т холоднокатаной алюминиевой ленты в год и около 55 тыс. т алюминиевой фольги ежегодно.

Лолита Белова