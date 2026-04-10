Набережную Волги в Саратове продлят до 8 км к июлю 2026 года

Третий этап строительства набережной Волги в Саратове завершится 15 июля 2026 года. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин во время рабочей поездки в регион, пишет Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третий этап строительства набережной Волги в Саратове завершится 15 июля 2026 года

Сейчас идут работы на участке от моста Саратов-Энгельс до пляжа в Затоне. По словам подрядчика, они завершатся в середине лета. Общая протяженность набережной с двумя благоустроенными пляжами составит около 8 км.

В 2025 году был завершен первый этап строительства набережной в Саратове — появился пляж в Затоне. В рамках второго этапа подрядчик провел работы у моста Саратов-Энгельс. Берег был укреплен и увеличен на 20 м.

Четвертый этап коснется благоустройства территории набережной. «Через комплексное развитие, через реализацию отдельных проектов, чтобы были места отдыха, обустроенные, оборудованные, для родителей с детьми, для тех, кто хотел бы взять и здесь провести время», — отметил господин Володин.

Марина Окорокова