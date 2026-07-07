Флигель усадьбы Елисеева продают в Воронеже за 38 млн рублей

В Воронеже выставили на продажу объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Флигель усадьбы Елисеева» на улице 9 Января, 35 в Ленинском районе Воронежа. Стоимость здания составляет 38,3 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Площадь одноэтажного ОКН составляет 503 кв. м. Отмечается, что в здании отсутствует отделка.

Объект культурного наследия «Усадьба Михайловых — Елисеева» возведен в начале XX века. В состав комплекса входят главный усадебный дом (улица 9 Января, 37) и флигель 1900 года постройки (улица 9 Января, 35). Первым владельцем усадьбы был подполковник Ф.П. Никитенков, затем она перешла к купцам Михайловым, позднее — к купцу Николаю Елисееву.

По данным Rusprofile, АО «Энергетическая компания "Атомсбыт"» зарегистрировано в Воронеже в августе 2001 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Генеральный директор — Максим Рябцев, который также руководит ЗАО «Реконэнерго», специализирующимся на проектировании промышленных процессов и производств, и ООО «Бобровское охотничье хозяйство». Учредители скрыты. В 2025 году выручка компании составила 7,6 млрд руб. (+31%), чистая прибыль — 86 млн руб. (+47%).