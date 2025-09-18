«Атомсбыт» продает флигель усадьбы Елисеева в Воронеже за 40 млн рублей

АО «Атомсбыт» выставило на продажу объект культурного наследия регионального значения (ОКН) «Флигель усадьбы Елисеева» на улице 9 Января,35 в Ленинском районе Воронежа. Здание и земельный участок под ним оценили в 40 млн руб. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран флигель усадьбы Елисеева в Воронеже

Фото: с сайта «Авито» флигель усадьбы Елисеева в Воронеже

Фото: с сайта «Авито»

Площадь ОКН составляет 503 кв. м. В объявлении отмечается, что все помещения в здании переведены в нежилые. В нем отсутствуют отопление и отделка. Собственником является юрлицо. Представители продавца предложили «Ъ-Черноземье» обратиться с официальным запросом в приемную компании.

ОКН «Усадьба Михайловых — Елисеева» построен в начале XX века. В исторический комплекс помимо флигеля Елисеева 1900 года постройки, входит также главный усадебный дом на улице 9 Января, 37. Усадьба принадлежала подполковнику Ф.П. Никитенкову, затем перешла купцам Михайловым, а после — купцу Николаю Елисееву.

По данным Rusprofile, АО «Энергетическая компания "Атомсбыт"» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Акционеры скрыты в ЕГРЮЛ, списки аффилированных лиц не публикуются с 2016 года. В 2024 году выручка компании составила 5,8 млрд руб. (+9%), прибыль — 58 млн руб. (+47%). Гендиректор — Максим Рябцев, который также руководит ЗАО «Реконэнерго», специализирующимся на проектировании промышленных процессов и производств, и ООО «Бобровское охотничье хозяйство».

В начале августа сообщалось, что «Атомсбыт» потребовал 130 млн руб. с воронежского авиазавода.

Егор Якимов