Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовский губернатор предложил наказать главу Хвалынского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам Хвалынского муниципалитета привлечь к ответственности своего главу Максима Кузнецова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Роман Бусаргин предложил привлечь к ответу главу Хвалынского района Максима Кузнецова

Роман Бусаргин предложил привлечь к ответу главу Хвалынского района Максима Кузнецова

Фото: Администрация Хвалынского МР

Роман Бусаргин предложил привлечь к ответу главу Хвалынского района Максима Кузнецова

Фото: Администрация Хвалынского МР

Господин Бусаргин заявил о некачественной реализации проектов в Хвалынском районе. Недочеты связаны с развитием территорий и модернизацией социальной сферы. «Ответственность за эти направления несет местная администрация», — подчеркнул губернатор.

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин направил в саратовскую прокуратуру обращение по поводу некачественного ремонта дворов школ и детсадов в Хвалынском районе. Поводом для проверки стали данные, полученные общественной организацией «Дорожный контроль» в ходе выездного осмотра.

Марина Окорокова