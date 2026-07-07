Саратовский губернатор предложил наказать главу Хвалынского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам Хвалынского муниципалитета привлечь к ответственности своего главу Максима Кузнецова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин предложил привлечь к ответу главу Хвалынского района Максима Кузнецова

Фото: Администрация Хвалынского МР Роман Бусаргин предложил привлечь к ответу главу Хвалынского района Максима Кузнецова

Фото: Администрация Хвалынского МР

Господин Бусаргин заявил о некачественной реализации проектов в Хвалынском районе. Недочеты связаны с развитием территорий и модернизацией социальной сферы. «Ответственность за эти направления несет местная администрация», — подчеркнул губернатор.

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин направил в саратовскую прокуратуру обращение по поводу некачественного ремонта дворов школ и детсадов в Хвалынском районе. Поводом для проверки стали данные, полученные общественной организацией «Дорожный контроль» в ходе выездного осмотра.

Марина Окорокова