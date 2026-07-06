Спикер ГД попросил прокуратуру проверить качество дворов школ в Хвалынске

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области из-за некачественного ремонта дворов школ и детских садов Хвалынского района. Поводом для проверки стали данные, полученные общественной организацией «Дорожный контроль» в ходе выездного осмотра, сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

На реализацию программы в 2025 году было выделено около 13 млн руб. Однако во время проверки выявили дефекты при асфальтировании территорий образовательных учреждений. Спикер ГД просит прокуратуру выяснить, почему работы были приняты и оплачены при ненадлежащем качестве.

Также будет уделено внимание отсутствию контроля со стороны администрации Хвалынского района. В случае подтверждения нарушений прокуратура примет меры реагирования в отношении ответственных лиц.

Нина Шевченко