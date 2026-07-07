Бывший главный тренер «Амкара» останется работать в клубе

Бывший наставник пермского футбольного клуба «Амкар» Ярослав Мочалов останется работать в команде на позиции старшего тренера. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил новый главный тренер команды Игорь Беляев. Также в тренерской команде останется работать Сергей Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Мочалов

Фото: ФК «Амкар» Ярослав Мочалов

Фото: ФК «Амкар»

Напомним, в конце июня стало известно о смене главного тренера «Амкара». Игорь Беляев до прихода в «Амкар» был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. Контракт господина Беляева с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.