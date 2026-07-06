«Мы готовы принять конструктивную критику»

Пермский футбольный клуб «Амкар» прошлый сезон завершил неудачно — команда проиграла в решающей игре на своем стадионе и упустила возможность перейти в следующую лигу. После этого произошла смена руководства: вместо Ярослава Мочалова новым главным тренером пермской команды был назначен выходец из Курска Игорь Беляев. О том, какие задачи поставлены перед командой в новом сезоне и какие планируются изменения, Игорь Беляев рассказал в интервью «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Беляев

Фото: пресс-служба ФК «Амкар» Игорь Беляев

Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

— Игорь Александрович, «Амкар-Пермь» — первый иногородний клуб в вашей тренерской биографии. Почему решили возглавить пермскую команду?

— Меня хорошо знают в Курске. Я там, можно сказать, проработал всю жизнь. Были и другие варианты, но выбрал именно Пермь. Предложение пришло, когда сезон у «Амкара» закончился. Обговорили с руководством цели и задачи, стоящие перед командой. Мне это интересно. Это очень перспективный проект, с далеко идущими планами. Хотелось бы эти планы воплотить в реальность.

— Какие задачи перед вами поставлены в пермском клубе?

— Не буду вдаваться в подробности. Могу сказать, что речь идет о комплексном подходе: комплектование команды, постановка тренировочного, игрового процесса. Все это для того, чтобы достичь обозначенных целей. Уверен, что у нас с командой должно все получиться.

— Какие цели стоят перед командой в предстоящем сезоне?

— Конечно, это повышение в классе. Ведь никто не поймет, если команда поставит перед собой какую-то другую задачу. Особо оговорено, что команда не только должна быть вверху турнирной таблицы, но и привлекать на трибуны своей игрой пермских болельщиков.

— Болельщики очень болезненно восприняли итоги прошлого чемпионата. Это связано с высокими требованиями, которые предъявлялись к команде после ее возрождения. Готовы ли к критике со стороны пермских любителей футбола?

— Я готов к общению с пермскими болельщиками. Понимаю их чаяния и надежды, ожидания. Команда играет в первую очередь для болельщиков. Мы хотим, чтобы народ был на трибунах. Для этого нужна игра. Эта совместная работа. Мы готовы принять конструктивную критику. Игрокам объясняю, что не нужно обижаться на реакцию трибун, которая порой бывает резкой. Надо уважать тех, кто пришел на матч. В первую очередь — своей игрой. Болельщиков ждем на матчах. Верим в них и надеемся, что они верят в команду.

— Планируется ли обновление команды?

— Для начала мне необходимо лично познакомиться с ребятами, оценить их потенциал, их возможности. Окончательное решение по персоналиям будет приниматься после контрольной игры 5 июля. После этого картина станет более понятной. Конечно, новички будут.

— Тренерский штаб уже сформирован?

— В клубе остался бывший главный тренер Ярослав Мочалов и Сергей Волков — легенда пермского футбола. Сменился тренер вратарей — новым специалистом назначен Виктор Сулоев, ранее работавший в курском «Авангарде». Прежний тренер вратарей Валерий Шанталосов покинул команду.

— Прошлый сезон «Амкар» провел неровно. Были хорошие игры, были близки к первому месту, но затем пошли проигрыши аутсайдерам. Это касалось не только пермской команды, многие клубы лихорадило. Уже проанализировали, почему так случилось?

— Да, мы разбирали с Ярославом Мочаловым ситуации, анализировали. Но прошу учесть, что это турнир равных команд, примерно одинаковых по силе соперников. В каждом матче могло быть по-своему. Вы правы, без стабильности добиться успеха сложно. Будем работать над этим тоже. Нужна дисциплина и максимальный настрой на каждый матч, на каждого соперника.

— Вы уже познакомились с пермской командой? Можете дать оценку футболистам?

— Впечатления у меня самые позитивные. Успел посмотреть, как ребята, выйдя из отпуска приступили к тренировкам. Видно их желание и показать себя, видно желание работать. Все трудятся с отдачей. Уже озвучил игрокам, что будет требоваться от них в первую очередь. Важно, чтобы они это поняли уже на первоначальном этапе подготовки к чемпионату.

— Как оцениваете психологическое состояние команды после неудачи в решающем матче на домашней арене?

— Действительно, это был тяжелый психологический удар для футболистов. Но в целом, похоже, они пережили неудачу. Пока, по крайней мере, это на подготовке и настрое на сезон отрицательно не сказывается. Может, конечно, в ходе игр всплыть некая неуверенность, но постараемся быть к этому готовы. Психология — вещь в спорте тонкая, но без поражений не бывает побед. Надо иметь характер, чтобы двигаться дальше. Сделаем упор на то хорошее, что было в прошлом сезоне, и попробуем это закрепить. Повторения подобной ситуации постараемся не допустить.

СПРАВКА

Игорь Беляев родился 30 августа 1975 года в Курске. С 2007 по 2026 год работал тренером в курском «Авангарде». Начинал работу в тренерском штабе второй команды, после чего занимал различные должности в структуре клуба — от главного тренера основной команды до спортивного директора. В качестве главного тренера в сезоне-2016/2017 вывел «Авангард» в Первую лигу. В роли ассистента главного тренера вместе с командой дошел до финала Кубка России в сезоне-2017/2018. Под руководством Игоря Беляева «Авангард» показал лучший результат в истории клуба, заняв 8-е место в первенстве ФНЛ сезона-2018/2019. Контракт с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года. Игорь Беляев имеет тренерскую лицензию UEFA Pro.

Интервью взял Андрей Вылежнев