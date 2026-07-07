В выходные в Уфе семь раз зафиксировали загрязнение воздуха

С 3 по 5 июля посты наблюдения в Уфе семь раз выявляли повышенное загрязнение воздуха. Усиленные выбросы вредных веществ в атмосферу фиксировались в центре города и Черниковке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Башгидрометцентра, 3 июля наблюдательные посты на улицах Мира и Ульяновых обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 2,1 раза, оксида углерода — в 1,1 раза.

Утром 4 июля концентрация сероводорода на улице Ульяновых оказалась в 2,1 раза выше ПДК, этилбензола — в 1,3 раза.

Самое сильное разовое загрязнение воздуха зафиксировано в воскресенье на улице Гафури. Утром концентрация ксилолов превысила допустимую в 1,8 раза, изопропилбензола — в 4,1 раза. В 19 часов в 4,1 раза выше ПДК оказалось содержание этилбензола.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 июля в Уфе трижды фиксировали повышенное содержание вредных веществ в атмосфере. Таким образом, в начале июля повышенное загрязнение воздуха фиксировалось четыре дня подряд.

Идэль Гумеров