В Уфе трижды за день фиксировали повышенное загрязнение воздуха

2 июля пост наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Ульяновых в уфимском микрорайоне Черниковка три раза выявил повышенное содержание вредных веществ.

Утром предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в 1,1 раза. В 13 часов содержание этилбензола оказалось выше допустимого значения в 1,3 раза. Наконец, в 19 часов в полтора раза от нормы отклонилось содержание изопропилбензола (кумола), говорится в отчете Башгидрометцентра.

До этого повышенное загрязнение воздуха в Уфе фиксировалось 24 июня.

Идэль Гумеров