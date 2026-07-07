Суд начнет рассмотрение дела экстремистов, готовивших подрыв военного эшелона в Оренбурге

Второй Западный окружной военный суд сегодня, в 11:00 (MSK+0), приступит к рассмотрению уголовного дела о подготовке теракта на железной дороге в Оренбургской области. На заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а подсудимые и их защитники выскажут позицию по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ—Волга», фигурантами по делу проходят восемь человек, включая наиболее радикальных участников запрещенной экстремистской организации «Артподготовка» (признана террористической и запрещена в РФ). Среди них Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. Глава организации Вячеслав Мальцев (признан иноагентом) объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2024 года участники группы под руководством Мальцева (признан иноагентом) планировали подрыв железнодорожного состава, перевозившего продукцию военно-промышленного комплекса. Сотрудники РЖД предоставили информацию о местах доступа к уязвимым объектам инфраструктуры, а остальные фигуранты изготовили и доставили в Оренбургскую область самодельное взрывное устройство, а также хранили оружие и взрывчатку. Исполнителю теракта оказывалось содействие на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей.

Однако теракт удалось предотвратить — все причастные были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России. В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминируются участие в экстремистской организации и террористическом сообществе, приготовление к теракту, незаконный оборот и контрабанда оружия и взрывчатых веществ.

Яна Вежлева