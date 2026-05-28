СКР завершил расследование дела экстремистов, готовивших подрыв военного эшелона

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о подготовке террористического акта в Оренбургской области, организованного участниками «Артподготовки» (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает СК РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В преступную группу вошли Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники ОАО «РЖД» Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. Все обвиняемые действовали под руководством Вячеслава Мальцева (включен в реестр иноагентов, объявлен в международный розыск).

С апреля по июнь 2024 года фигуранты готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего продукцию военно-промышленного комплекса. Юрий Мартьянов и Алексей Демченко передали соучастникам служебную информацию о доступе к уязвимым участкам инфраструктуры. Остальные члены группы изготовили и доставили самодельное взрывное устройство в регион проведения операции.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям об участии в экстремистской организации, приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также контрабанде. Сотрудники ФСБ и МВД задержали всех причастных лиц, что позволило предотвратить теракт. Следствием собрана полная доказательная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, Юрий Мартьянов и Алексей Демченко проходят по делу как исполнители и пособники преступления. Вячеслав Мальцев (включен в реестр иноагентов, объявлен в международный розыск) остается на свободе и находится в международном розыске.

Следствие установило, что группа действовала в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях. Обвиняемые оказывали содействие исполнителю теракта и хранили оружие и взрывчатые вещества. Расследование проводилось Главным следственным управлением СК России при участии ФСБ и МВД.

Андрей Сазонов