Торговый оборот Среднего Урала с Латинской Америкой за пять лет вырос вдвое

Торговый оборот Свердловской области со странами Латинской Америки за пятилетний период вырос в два раза, сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона по итогам сессии о развитии экспорта в страны Латинской Америки на выставке «Иннопром».

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По данным министра Вячеслава Ярина, наиболее активно торговля ведется с Эквадором и Бразилией. На экспорт поставляются в основном химические продукты

Во время сессии, организованной министерством, торговые представители России в Мексике, Никарагуа, Перу, Аргентине и Бразилии обсудили спрос на российские товары. Участники сессии проанализировали логистические сложности и проблемы расчетов. Эксперты представили механизмы поиска надежных партнеров и инструменты продвижения свердловских товаров и услуг в данных странах, рассказали о специфике деловой коммуникации.

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Ирина Пичурина