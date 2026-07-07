Торговый оборот Среднего Урала с Латинской Америкой за пять лет вырос вдвое
Торговый оборот Свердловской области со странами Латинской Америки за пятилетний период вырос в два раза, сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона по итогам сессии о развитии экспорта в страны Латинской Америки на выставке «Иннопром».
Фото: министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
По данным министра Вячеслава Ярина, наиболее активно торговля ведется с Эквадором и Бразилией. На экспорт поставляются в основном химические продукты
Во время сессии, организованной министерством, торговые представители России в Мексике, Никарагуа, Перу, Аргентине и Бразилии обсудили спрос на российские товары. Участники сессии проанализировали логистические сложности и проблемы расчетов. Эксперты представили механизмы поиска надежных партнеров и инструменты продвижения свердловских товаров и услуг в данных странах, рассказали о специфике деловой коммуникации.
В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.