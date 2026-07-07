В Воронежской области сбили 14 БПЛА: есть повреждения домов

В ночь на 7 июля в двух городских округах и четырех районах Воронежской области средства ПВО обнаружили и уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации главы региона, в одном из районов в результате атаки было выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете фрагменты сбитого БПЛА повредили крышу в одном домовладении, а также крышу, фасад, гараж и автомобиль во втором.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне в 22:53 и сохраняется до сих пор. В 22:57 в Острогожском районе была объявлена тревога в связи с непосредственной угрозой удара дрона. В 3:46 сирены сработали в Острогожском и Лискинском районах, следом — в Бобровском и Аннинском районах. В Воронеже сирены тревоги включили в 4:37. Отбой непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области последовал в 6:54.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью — в период с 20:00 до 8:00 — средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что несколько БПЛА были сбиты в небе над Курском. Зафиксированы повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один беспилотник врезался в многоэтажный дом на проспекте Клыкова.

Денис Данилов