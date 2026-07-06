Хинштейн возглавил список ЕР на выборах в курскую облдуму

Губернатор Курской области Александр Хинштейн возглавил партийный список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в местную областную думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме него в общеобластную часть списка вошли глава Беловского района, кавалер ордена Мужества Николай Волобуев и действующий сенатор Совета Федерации Александр Брыксин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Главная задача — консолидация политических, общественных и интеллектуальных сил», — сказал господин Хинштейн. Он пояснил, что в списке кандидатов есть участники специальной военной операции, волонтеры и гражданские активисты. Перечень будущих участников выборов был сформирован по итогам предварительного голосования, в котором участвовали 45 тыс. человек.

Господин Брыксин, который является сенатором от Курской области с 2021 года, в праймериз ЕР участия не принимал. Место в общеобластном списке поможет ему сохранить пост, если депутаты нового созыва выдвинут его в сенат. В Липецкой и Тамбовской областях, где в этом году пройдут выборы в местные заксобрания, представители парламентов в Совете Федерации поменяются: липецкий сенатор Максим Кавджарадзе планирует избраться в Госдуму, а Александр Никитин не выдвинулся на выборы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев