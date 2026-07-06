ФНС требует с двух воронежских торговцев запчастями 595 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству заявление межрайонной инспекции ФНС №16 по региону о взыскании с местных ООО «Запчастьпроект» и ООО «Оптзапчасть» 595,4 млн руб. и признании компаний взаимозависимыми лицами. Заседание суда по делу назначено на 27 июля. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В судебной документации также отмечается, что заинтересованным лицом в споре является ООО «Электроворлд групп». В частности, уточняется, что основная часть долга в 418 млн руб. числится за «Электроворлд групп». В 2024 году инспекция провела выездную проверку компаний за период 2021-2023 годов, после чего привлекла их к ответственности. Сумма доначислений на тот момент составила 351,7 млн руб.

«Электроворлд групп» не согласилась с решением и обратилась в УФНС по Воронежской области с апелляционной жалобой, но безуспешно. Решение вступило в силу 29 сентября 2025 года. Воронежский арбитраж подтвердил его правомерность, так как налоговая задолженность не была погашена.

Также по ходатайству ФНС суд на время рассмотрения иска наложил арест на счета «Оптзапчасть» и «Запчастьпроект» в ВТБ, Сбербанке и Альфа-банке, а также запретил последней компании совершать сделки с принадлежащим ей грузовиком 1995 года выпуска.

По данным Rusprofile, ООО «Электроворлд групп» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал — 101 тыс. руб. Единственный актуальный учредитель — Юрий Романов (0,99% долей). До 2025 года в качестве учредителей также выступали Евгений Хорунжий и Вячеслав Лепетюха. В 2023-м выручка общества составляла 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Гендиректор — Евгений Лихачев. ООО «Оптзапчасть» зарегистрировано в Воронеже в 2025 году для оптовой торговли деталями. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Единственный учредитель компании — ее директор Игорь Филиппов (20% долей). До 2026 года фирмой также владел Евгений Хорунжий. В 2025 году выручка общества составила 659 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. ООО «Запчастьпроект» также зарегистрировано в Воронеже в 2025-м для оптовой торговли деталями. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Учредитель и директор — Вячеслав Лепетюха. В 2025-м компания сработала с выручкой в 452 млн руб. и прибылью в 458 тыс. руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ФНС требует банкротства орловского спиртзавода из-за долга на 274 млн руб.

Егор Якимов