Айтишники из Воронежа и Белгорода получают самые большие зарплаты в Черноземье

В рейтинге городов по самым высоким зарплатам в отраслях лидером Черноземья стал Белгород, а самой высокооплачиваемой сферой деятельности — IT и связь. По подсчетам аналитиков белгородские айтишники в среднем получают 154 тыс. руб. в месяц при средней номинальной зарплате в областном центре 87 тыс. руб. С таким результатом Белгород занял 31-е место в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные РИА Новости 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анализ подготовил центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики. Оценку оплаты труда в отраслях провели на основе данных по средним заработным платам за первый квартал 2026 года. Были рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников региона.

Вторым в макрорегионе и 35-м в стране стал Воронеж. Самыми высокооплачиваемыми специалистами там также стали айтишники. Результат отрасли — 151 тыс. руб. при средней зарплате 92 тыс. руб.

На 49-е место по России аналитики поставили Липецк. Там самой высокооплачиваемой сферой деятельности названы обрабатывающие производства. Работники получают 131 тыс. руб. при среднем показателе по городу 98 тыс. руб.

Банки и финансовые услуги — наиболее прибыльная отрасль для работы в Орле, который стал 74-м в общем рейтинге. Зарплата финансистов там составляет 108 тыс. руб., а остальных — 71 тыс. руб.

Тамбовские айтишники и связисты получают заметно меньше воронежских и белгородских коллег — 98 тыс. руб. Показатель уже не настолько значительно превышает средний, который составляет 74 тыс. руб. Областной центр занял 87-е место в рейтинге.

Курск расположился на 97-м месте. Самой прибыльной сферой там назвали энергетику. Однако разрыв со средней зарплатой невелик — 85 тыс. руб. против 77 тыс. руб.

В целом по стране средняя номинальная зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях для крупнейших 100 городов составила 151 тыс. руб., а медианное значение по 100 городам — 129 тыс. руб. Южно-Сахалинск стал лидером рейтинга с большим отрывом — в этом городе зарплата в добывающей отрасли составила 528 тыс. руб., что почти в три раза превышает среднюю по городу. Также в тройке лидеров — Москва (банки и финансовые услуги, 398 тыс. руб.) и Красногорск (IT и связь, 368 тыс. руб.).

«Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 32%»,— пишет РИА Новости.

В середине июня «Ъ-Черноземье» писал, что лидером макрорегиона в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место.

Денис Данилов