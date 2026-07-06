Число самозапретов на кредиты в Нижегородской области уменьшилось на 3,6%

Жители Нижегородской области в июне 2026 года установили 15,3 тыс. самозапретов на получение кредитов. Это на 3,6% меньше по сравнению с маем, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В общем количестве самозапретов в июне 13,7 тыс. было установлено через портал госуслуг, оставшиеся 1,6 тыс. — через многофункциональные центры (МФЦ).

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем на 28,2%.

Галина Шамберина