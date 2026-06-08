Нижегородцы в мае установили 15,9 тысяч самозапретов на получение кредитов

В мае 2026 года 15,9 тыс. жителей Нижегородской области установили самозапреты на получение кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 28,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Через портал «Госуслуги» самозапреты установили 14,1 тыс. нижегородцев, еще 1,8 тыс. сделали это через МФЦ.

Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов, где общее количество новых самозапретов снизилось в мае сильнее всего.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на установку самозапретов со стороны граждан постепенно снижается: «Это может говорить о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина снижения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон».

В целом по России общее количество установленных замозапретов на получение кредитов и займов в мае 2026 года составило 775,5 тыс. Это на 27,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Андрей Репин