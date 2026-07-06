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В окрестностях Димитровграда сбиты три беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата над Ульяновской областью утром в понедельник, 6 июля. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на понедельник вражеские беспилотники были сбиты над Самарской областью. В аэропортах регионов вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Сейчас ограничения сняты. Аэропорты работают в штатном режиме.

Георгий Портнов