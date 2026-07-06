Самарскую область атаковали беспилотники

Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты над Самарской областью в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе вводился план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.

В настоящее время объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. Ограничения в аэропорту сняты.

В Курумоче задерживается отправление 12 авиарейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Калининград, Тобольск, Новый Уренгой, Ташкент, Батуми и Хургаду.

Георгий Портнов