Самарскую область атаковали беспилотники
Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты над Самарской областью в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В регионе вводился план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.
В настоящее время объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. Ограничения в аэропорту сняты.
В Курумоче задерживается отправление 12 авиарейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Калининград, Тобольск, Новый Уренгой, Ташкент, Батуми и Хургаду.