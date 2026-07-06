Беспилотники атаковали северный промышленный узел Омска

Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска, сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий»,— подчеркнул глава региона.

Двумя часами ранее в Омской области была зафиксирована беспилотная опасность. «Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты украинские БПЛА»,— констатировал господин Хоценко.

Ранее беспилотная опасность объявлялась в регионе дважды — 10 июня и 1 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», над Омской областью закрыто воздушное пространство. Четыре борта ушли на запасные аэродромы.

Михаил Кичанов