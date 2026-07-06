В Омской области впервые ограничили полеты самолетов из-за беспилотной опасности

На территории Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В пресс-службе аэропорта Омска сообщили, что в регионе на этот период закрыто воздушное пространство. Прием и вылет воздушных судов временно ограничен.

По данным Омского аэропорта, на запасные аэродромы ушли самолеты, выполнявшие рейсы по маршрутам Сургут — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сургут, Москва — Новосибирск и Ташкент — Астана. После снятия ограничений воздушные судна вернутся в Омск. Расстояние от Омска до границы с Украиной составляет более 2,5 тыс. км.

Александра Стрелкова