«Синара» и «БелАЗ» заключили соглашение о поставке дизельных двигателей

Группа «Синара» и ОАО «БелАЗ» подписали соглашение о поставке 86 дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных самосвалов в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ подтверждает намерение компаний заключить договор до конца 2026 года, сообщил пресс-центр группы «Синара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Группы «Синара» Фото: Пресс-центр Группы «Синара»

«Мы создали полностью российский дизельный двигатель, который в 2025 году успешно прошел испытания в составе 220-тонного карьерного самосвала "БелАЗ-75303", что подтверждает его готовность к эксплуатации»,— подчеркнул генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш.

Генеральный директор ОАО «БелАЗ» Сергей Лесин отметил, что создание дизельного двенадцатицилиндрового двигателя большой мощности как совместного продукта предприятий Союзного государства является стратегическим направлением для технологического суверенитета. Он добавил, что на пути внедрения инноваций компаниям помогали министерства промышленности Белорусии и России.

Двигатели 12ДМ-185А производит Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в группу «Синара»). Сейчас на предприятии проходит масштабная модернизация в рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности: внедряются современные обрабатывающие центры с ЧПУ, которые позволяет повысить качество производства ключевых компонентов дизельных двигателей. Работы ведутся в рамках программы импортозамещения тяжелой карьерной техники, уточнили в пресс-центре группы «Синара».

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля в 16-й раз. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ», страна-партнер — Индонезия.

Виктория Биц