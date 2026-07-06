Кабмин Башкирии не смог оспорить взыскание 500 млн рублей в пользу Сбера

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании 553 млн руб. с правительства Башкирии в пользу ПАО «Сбербанк». В сумму вошли основной долг финансирования строительства школы в уфимском микрорайоне Затон-Восточный, проценты и госпошлина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», весной арбитражный суд Башкирии обязал правительство региона возместить банку задолженность компании «Школа Затон-Восточный», которая строила объект по концессионному соглшанию на деньги, полученные в кредит в Сбере. Более 1,7 млрд руб. выделил федеральный бюджет в виде капитального гранта и субсидий.

Резолютивная часть апелляционного определения пока не опубликована.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Уфа» «Поручитель года».

Идэль Гумеров