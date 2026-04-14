Поручитель года

Правительство Башкирии обязали выплатить более 500 млн руб. Сбербанку. В эту сумму вошла задолженность ООО «Школа Затон-Восточный» по кредитным договорам на строительство образовательного учреждения в Уфе. Компания возводила объект на условиях государственно-частного партнерства, а правительство республики была ее поручителем перед банком. Концессионер не смог выполнить свои обязательства в срок, поэтому республиканские власти достраивали школу в 2025 году за свой счет. Учитывая, что «Школа Затон-Восточный» не погасила долг, а поручитель в лице кабмина республики отказался это делать добровольно, Сбербанк подал иск в суд. Юристы полагают, что оспорить решение вряд ли получится.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии обязал аппарат правительства республики выплатить Сбербанку 553 млн руб., включая 510,8 млн руб. основного долга, а также проценты и расходы на уплату госпошлины.

Как следует из материалов дела, банк потребовал от республиканских властей возместить ему задолженность концессионера — ООО «Школа Затон-Восточный» (принадлежит Отто Сопроненко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве шести школ в стране). В ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“» (позже компания переименована в «Школа Затон-Восточный») подписали концессионное соглашение на строительство школы на 1225 мест и общей площадью 8,3 тыс. кв. м в микрорайоне Затон-Восточный. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета. Школу планировалось открыть до 15 июля 2023 года, но в 2024 году строительство было остановлено, а в марте 2025 года правительство республики в арбитражном суде расторгло концессионное соглашение. В конце концов, власти республики достраивали школу за свой счет. По данным „Ъ“, завершение строительства, включая оборудование и мебель, обошлось в 450 млн руб.

Как пояснил в суде представитель Сбербанка, в 2022 году кабмин пописал с банком соглашение, по которому республиканские власти обязались финансово отвечать по двум кредитным договорам «Школы Затон-Восточный».

В феврале 2025 года Сбербанк безрезультатно потребовал от кредитора погасить долг.

В июне Сбербанк и правительство Башкирии подписали новое соглашение: кабмин утвердил график платежей. Первый в размере 18,3 млн руб. должен был поступить через месяц, но этого не произошло. Поэтому в ноябре банк подал иск в суд.

В отзыве представитель ответчика пояснил, что бюджет республики не смог начать погашение долга из-за «отсутствия механизма бюджетного финансирования, допускающего замену получателя субсидии из федерального бюджета». Кроме того, заявили в правительстве, не все 1,3 млрд руб. (866,4 млн руб. — средства гранта, 464,1 млн руб. — кредит) были потрачены на строительство школы. «Осуществление выплаты из бюджета республики в размере предоставленных концессионеру кредитных денежных средств при недоказанности их направления на создание объекта нарушает принципы целевого и эффективного использования бюджетных средств»,— заявили в правительстве. Согласно контррасчету ответчика, банк может претендовать только на 324,4 млн руб.

Министерство финансов региона (участвовало в процессе в качестве третьего лица) добавило, что «бюджетное законодательство Российской Федерации не предусматривает нормы, определяющие возможность перевода долга концессионера на концедента».

Дефицит бюджета Башкирии в этом году планировался на уровне 22,5 млрд руб.

Удовлетворяя требование банка, арбитражный суд Башкирии обратил внимание, что правительство, согласно Гражданскому кодексу РФ и закону о концессионных соглашениях, согласилось отвечать по долгам «Школы Затон-Восточный»: в том числе, согласовав график погашения задолженности. Будучи «профессиональным участником спорных отношений», кабмин «не мог не учитывать риски при заключении спорного соглашения», указал суд.

В правительстве республики не исключают, что подадут апелляционную жалобу.

Адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский полагает, что отказ правительства выплачивать долг в досудебном порядке может быть связан с намерением подстраховаться судебным актом от возможных претензий. «Подписание графика платежей свидетельствует о желании исполнить взятые на себя обязательства. Но особенности бюджетного законодательства иногда создают ситуацию, когда проще отсудиться, чем рисковать возможными негативными последствиями: мол, мы исполняли решение суда»,— отметил эксперт.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что «перспективы отмены решения в апелляции умеренно низкие, так как фактическая база этого решения выглядит основательно». «При наличии прямого соглашения и письменного признания долга образуется та совокупность доказательств, которую апелляция в части фактических обстоятельств пересматривает крайне неохотно»,— пояснил господин Терентьев.

Булат Баширов