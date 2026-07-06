В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за засухи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за засухи.

«Этот режим связан с погодными условиями. Жара, отсутствие осадков — все это осложняет ситуацию с природными пожарами»,— объяснил в своем канале в «Максе» глава региона.

В Алтайском крае сформированы дополнительные запасы воды на случай возникновения пожаров.

На период действия режима повышенной готовности запрещено жечь траву и разводить костры в лесу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Республике Тыва на 20 дней, до 26 июля, продлено действие особого противопожарного режима.

Михаил Кичанов