Здание магазина «Наследникъ Выжанова» в Воронеже продают за 59 млн рублей

В Воронеже продают трехэтажное здание магазина «Наследникъ Выжанова» (юридическое лицо сети — липецкое ООО «Теремок») на улице Генерала Лизюкова, 6Б. Стоимость объекта — 59 млн руб. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продающееся в Воронеже здание магазина «Наследникъ Выжанова»

Фото: «Авито» Продающееся в Воронеже здание магазина «Наследникъ Выжанова»

Фото: «Авито»

Представитель агентства недвижимости заявил «Ъ-Черноземье», что продажа актива не связана с экономическими соображениями. Причина — переезд собственника в арендованное помещение в торгово-развлекательном центре «Арена» на бульваре Победы.

К покупке предлагается отдельно стоящее здание общей площадью 519,4 кв. м, расположенное на земельном участке на 350 кв. м (находится в собственности), с выходом на первую линию застройки. Объект состоит из цокольного, первого и второго этажей. Внутри установлен лифт для пищевого производства, мощность электросети — 150 кВт с возможностью увеличения. На прилегающей территории обустроено десять парковочных мест.

По данным Rusprofile, ООО «Теремок» (юридическое лицо сети магазинов «Наследникъ Выжанова») зарегистрировано в Липецке в марте 2003 года. Основной вид деятельности — розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором является Андрей Выжанов, учредителем — Арсений (Андреевич) Выжанов. В 2025 году «Теремок» выручил 675 млн, чистая прибыль составила 3,4 млн руб. По собственным данным, компания управляет девятью магазинами: три из них находятся в Москве, по два — в Липецке и Воронеже, по одному — в Санкт-Петербурге и Тамбове.

В июне стало известно, что в Воронеже продают пятиэтажный бизнес-центр «Арсенал» вместе с земельным участком под ним. Он был оценен в 420 млн руб.

Кабира Гасанова