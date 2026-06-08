Бизнес-центр «Арсенал» продают в Воронеже за 420 млн рублей

Цена на многофункциональный бизнес-центр «Арсенал» (улица Арсенальная, 3) в Центральном районе Воронежа выросла до 420 млн руб. Информация появилась на сайте объявлений «Авито». Лот включает в себя пятиэтажное здание общей площадью более 5,9 тыс. кв. м с земельным участком 2,6 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «БЦ "Арсенал"» зарегистрировано на улице Арсенальной в Воронеже в июле 2015 года. Директором компании является Наталья Лапина. Учредителями выступают дочь главы общественного совета при Минкульте региона Бронислава Табачникова — Мария Табачникова (доля 78,06%) — и Валерий Гревцов (21,94%). Выручка организации по итогам 2025 года составила 59 млн руб. (-4% год к году), убыток — 2,7 млн руб. (годом ранее компания получила чистую прибыль в 6,9 млн руб.).

Продавец отмечает, что в здании присутствуют арендаторы. В частности, среди них — кафе и кофейня, салон красоты и ателье, школа танцев и ПВЗ. Возле строения есть парковка на 90 мест.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что объект готовы были продать за 360 млн руб. Других изменений цены лота не зафиксировано.

Денис Данилов