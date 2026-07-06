В самарском УФСИН назвали фейком сообщение о нападении на активиста Шабанова

Самарское управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло сообщения о нападении на осужденного Андрея Шабанова в колонии № 10, заявив, что инцидент не имел места. В ведомстве отметили, что сам заключенный за медицинской помощью не обращался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Ранее группа поддержки активиста опубликовала запись разговора, где Шабанов заявлял о нападении на него завхоза отряда: активиста якобы облили горячим чаем и ударили табуретом по голове. После этого появилась информация о том, что напавшего на активиста осужденного уволили с должности завхоза отряда и поместили в штрафной изолятор.

Андрей Шабанов, являющийся членом Либертарианской партии и инвалидом второй группы, отбывает шестилетний срок за публикацию материалов о действиях российской армии. Его задержание произошло в марте 2024 года, а приговор вынесли в феврале 2025 года.

До ареста Шабанов работал музыкантом и обеспечивал себя с матерью.

Георгий Портнов