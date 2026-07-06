На самарского активиста, осужденного за призывы к террору, напали в колонии

Самарский активист Андрей Шабанов, которого осудили за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), подвергся нападению другого заключенного в исправительной колонии №10. Об этом сообщили представители группы поддержки осужденного, разместившие в соцмедиа запись телефонного разговора с Шабановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

В записи активист рассказал, что на него напал завхоз отряда №9: облил горячим чаем и ударил табуретом по голове. Андрей Шабанов отправился в медпункт, где были зафиксированы полученные им побои. Он намерен обратиться в прокуратуру.

После этого напавшего на Андрея Шабанова заключенного отправили в ШИЗО и сняли с должности завхоза отряда.

Андрея Шабанова задержали в марте 2024 года после поста в интернете о действиях армии РФ. После этого его арестовали, и он неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно.

В феврале 2025 года Центральный окружной военный суд приговорил активиста к шести годам колонии и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет. Он обжаловал приговор, но решение оставили в силе.

Об Андрее Шабанове известно, что он состоит в Либертарианской партии. Он инвалид второй группы, до ареста работал музыкантом и обеспечивал себя и неработающую мать.

Ранее мать активиста Ольга Медведева сообщила СМИ о давлении на ее сына в колонии. Мать заключенного рассказала журналистам, что после того, как Андрей Шабанов публично заявил о том, что по решению администрации ИК ему больше не передают письма, у него произошел конфликт с другими заключенными, и он стал получать угрозы. В конце июня активиста отправили в ШИЗО якобы за то, что он загорал за бараком без верхней одежды, но позже выпустили.

Георгий Портнов