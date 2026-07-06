В Казани у центра семьи «Казан» в зимний период планируют обустроить каток. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Александр Шавлиашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани у центра семьи планируют открыть каток

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ В Казани у центра семьи планируют открыть каток

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По его словам, новый объект направлен на увеличение туристического потока в зимний период и расширение событийной программы города.

Ранее сообщалось, что в Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд руб.

Анна Кайдалова