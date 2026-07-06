В Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд
К 2030 году власти Казани рассчитывают увеличить среднюю продолжительность пребывания туристов до трех дней, валовой оборот туристической отрасли — до более чем 150 млрд руб., а налоговые поступления отрасли — до 7 млрд руб. Об этом сообщил директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.
В Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Также ожидается, что число иностранных туристов превысит 300 тыс. человек в год, что составит около 4,3% общего турпотока. За первое полугодие Казань посетили 49 тыс. иностранных туристов, что составляет около 2% общего туристического потока.
Ранее сообщалось, что оборот туристической отрасли Казани по итогам января-июня этого года составил 50 млрд руб.