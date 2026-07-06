К 2030 году власти Казани рассчитывают увеличить среднюю продолжительность пребывания туристов до трех дней, валовой оборот туристической отрасли — до более чем 150 млрд руб., а налоговые поступления отрасли — до 7 млрд руб. Об этом сообщил директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Также ожидается, что число иностранных туристов превысит 300 тыс. человек в год, что составит около 4,3% общего турпотока. За первое полугодие Казань посетили 49 тыс. иностранных туристов, что составляет около 2% общего туристического потока.

Ранее сообщалось, что оборот туристической отрасли Казани по итогам января-июня этого года составил 50 млрд руб.

Анна Кайдалова